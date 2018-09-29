خالد بدر الدين:





تراجعت أسعار أسهم شركة فيسبوك الأمريكية صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم بحوالى 3 % خلال تعاملات الجمعة، فى بورصة ناسداك التى تضم معظم شركات التكنولوجيا لينزل سعر السهم إلى حوالى 164 دولار.





وذكرت شبكة BBC البريطانية إن شركة فيسبوك أعلنت الجمعة إنها اكتشفت اختراقا أمنيا أثر على حسابات أكثر من 50 مليون مستخدم وتعرضوا لخلل أمني وإن الهاكرز سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية “" View As" لعرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين” ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات.

وقالت الشركة في تدوينة “لأننا بدأنا تحقيقنا للتو، لم نحدد بعد إن كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال أو اختراق”.





وأوضحت الشركة أن المهاجمين كانوا قادرين على استغلال امكانية اختراق وظيفة تعرف " View As" ليتمكنوا من التحكم في حسابات الآخرين.





وأعلن جاي روسن رئيس الفريق الأمني في الموقع "لأننا بدأنا للتو في إجراء تحقيقنا، لم نقرر بعد هل تعرضت تلك الحسابات لسوء استخدام أو هل تم الدخول على أي معلومات فيها و لانعرف أيضا من يقف وراء هذه الهجمات ولا مكان الموقع الذي انتهت إليه" وشدد على القول إن "خصوصية الناس والأمن بالغا الأهمية بالنسبة لنا، ونعتذر لما حدث".





وطلب جاي روسن من الأشخاص المحتمل تضررهم أن يعيدون الدخول إلى الموقع من جديد يوم الجمعة وأن الخلل قد أصلح بالرغم من أن الشركة اكتشفت وقوع الاختراق الثلاثاء الماضى وأبلغت الشرطة بالأمر وأوضح أن رموز الدخول هي المعادل للمفاتيح الرقمية التي "تجعل الناس يبقون داخل موقع فيسبوك، لذا لا يحتاجون إلى إعادة إدخال كلمات السر الخاصة بهم في كل مرة يستخدمون فيها التطبيق".









وتمثل وظيفة "View As" في فيسبوك إحدى وظائف خصوصية المستخدم التي تسمح للناس بمشاهدة كيف يبدو مظهر صفحتهم للآخرين، ويظهر لهم أي معلومات يمكن أن يشاهدها أصدقاؤهم، وأصدقاء أصدقائهم، أو الجمهور العام.







