‏الزمالك يتخطى القادسية ويصعد لثمن نهائي كأس زايد

علي المصري









حقق فريق الكرة بنادي الزمالك تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه القادسية الكويتي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على استاد جابر الأحمد الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".





انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة، بالتعادل السلبي دون أهداف، ليصعد الزمالك لدور الستة عشر، وينتظر القرعة التي ستقام يوم 5 أكتوبر المقبل؛ لمعرفة الفريق الذي سيلاقيه في دور الستة عشر.



