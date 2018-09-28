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رياضة
الزمالك يتخطى القادسية ويصعد لثمن نهائي كأس زايد
الجمعة 28 سبتمبر 2018 08:50 م
الزمالك يتخطى القادسية ويصعد لثمن نهائي كأس زايد
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الزمالك يتخطى القادسية ويصعد لثمن نهائي كأس زايد
علي المصري
حقق فريق الكرة بنادي الزمالك تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه القادسية الكويتي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على استاد جابر الأحمد الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".
انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة، بالتعادل السلبي دون أهداف، ليصعد الزمالك لدور الستة عشر، وينتظر القرعة التي ستقام يوم 5 أكتوبر المقبل؛ لمعرفة الفريق الذي سيلاقيه في دور الستة عشر.
وسجل الكونغولي كابونجو كاسونجو هدف اللقاء اﻷول، في الدقيقة 80 من عمر المباراة، وشهدت الدقيقة اﻷخيرة حصول يوسف أوباما على الكارت اﻷحمر، بعدما تلقّى إنذارين، قبل أن يسجل أحمد الرباحي هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 90.
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