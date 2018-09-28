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طاقة
مستوى قياسي جديد لإنتاج أمريكا من النفط
الجمعة 28 سبتمبر 2018 08:15 م
أسعار النفط
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أسعار النفط
رويترز
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير شهري، اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة زاد بمقدار 269 ألف برميل يوميًّا في يوليو إلى 10.964 مليون برميل، وهو مستوى قياسي جديد.
كان إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد وصل إلى 10.695 مليون برميل يوميًّا في يونيو الماضي.
وتأتي الزيادة وسط ارتفاعٍ في أسعار النفط، حيث سجل خام برنت، اليوم، أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.
النفط
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