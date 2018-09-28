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السعر بالجنيه المصري السلعة
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10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
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130.00 لحم ضاني

طاقة

مستوى قياسي جديد لإنتاج أمريكا من النفط

أسعار النفط
أسعار النفط
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رويترز


قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير شهري، اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة زاد بمقدار 269 ألف برميل يوميًّا في يوليو إلى 10.964 مليون برميل، وهو مستوى قياسي جديد.

كان إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد وصل إلى 10.695 مليون برميل يوميًّا في يونيو الماضي.

وتأتي الزيادة وسط ارتفاعٍ في أسعار النفط، حيث سجل خام برنت، اليوم، أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.
النفط
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