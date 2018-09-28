أسعار الذهب الآن فى مصر 28-9-2018 | ارتفاع عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 28-9-2018، بواقع 3 جنيهات، في نهاية التعاملات اليوم، مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.