EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب الآن فى مصر 28-9-2018 | ارتفاع عيار 21
الجمعة 28 سبتمبر 2018 08:06 م
الذهب 111
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الذهب يهبط 1.6% فى سبتمبر للشهر السادس
أسعار الذهب فى مصر اليوم 28-9-2018 | وتراجع عنيف
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات
أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 27-9-2018 | ارتفاع عيار 21
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018| وعيار 21 يتراجع
الذهب 111
عمر سالم
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 28-9-2018، بواقع 3 جنيهات، في نهاية التعاملات اليوم، مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 514 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 685 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4800 جنيه.
الذهب
أسعار الذهب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا