أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب الآن فى مصر 28-9-2018 | ارتفاع عيار 21

الذهب 111
الذهب 111
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الذهب 111

عمر سالم


ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 28-9-2018، بواقع 3 جنيهات، في نهاية التعاملات اليوم، مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر الآن:

- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.

- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 514 جنيهًا.

- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 685 جنيهًا.

- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4800 جنيه.

الذهب أسعار الذهب
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