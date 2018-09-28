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اتصالات وتكنولوجيا
فيسبوك توضح سبب تسجيل الخروج المفاجيء لحسابات المستخدمين
الجمعة 28 سبتمبر 2018 07:47 م
مستخدمون فوجئوا صباح اليوم بخروج تلقائي من حسابات الفيسبوك
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إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
قال شركة فيسبوك إنها اكتشفت اختراقا لحسابات عدد من مستخدميها عبر استغلال ثغرة أمنية، وفقا لبي بي سي التي أوضحت أن المستخدمين الذي فوجئوا بتسجيل خروجهم من الموقع ، اليوم، ربما تأثروا بالاختراق.
وبحسب فيسبوك فإن ما يقرب من 50 مليون مستخدم تعرضوا للخطر بسبب التغرة الأمنية، وقالت الشركة إن الهاكرز تمكنوا من استغلال ميزة معروفة باسم " View As " للتحكم في حسابات الأشخاص.
وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بمشاهدة كيف تظهر بروفايلاتهم أمام الأشخاص الآخرين.
وأوضحت الشركة أن الهجوم تم اكتشافه يوم الثلاثاء الماضي وأنها أبلغت الشرطة بذلك.
وقال جاي روزين رئيس الأمن في الشركة إن الخلل تم إصلاحه، وأضاف :""نظرًا لأننا بدأنا تحقيقنا للتو، فلا يزال يتعين علينا تحديد ما إذا كان قد تم إساءة استخدام هذه الحسابات أو أي معلومات تم الوصول إليها.. لازلنا لا نعرف من يقف وراء هذه الهجمات أو الغرض من الهجوم".
وتابع : "إن خصوصية الأشخاص وأمنهم أمران مهمان للغاية ، ونحن نعتذر عن حدوث ذلك".
يشار إلى أن أسهم فيسبوك تراجعت بنسبة 3٪ إلى 163.78 دولار في التعاملات المسائية.
فيس بوك
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