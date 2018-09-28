السكة الحديد: الحركة منظمة.. ولم يخرج أي قطار عن القضبان

قطار برج العرب





المال - خاص



نفت هيئة السكة الحديد، في بيان لها اليوم، ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية عن خروج قطار عن القضبان بإمبابة.



وأكدت الهيئة فى بيانها أن حقيقة ما حدث سقوط عجلة من بوجى أحد العربات لقطار البضاعة المحمل بالغلال داخل سكة حوش صوامع الغلال بإمبابة.



وأوضحت أن الحادث تم بعيدا عن الخطوط الرئيسية وبدون أي تلفيات بالقطار أو السكة، وجارٍ رفع العجلة بمعرفة أدوات الرفع بالهيئة.



وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، إنه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع المركز الرئيسى للمتابعة، وأن الحركة تعمل بصورة طبيعية.



وأضاف أن المركز الرئيسى لحركة مسير القطارات لم يسجل أى حالات خروج عن القضبان أو تعطل على الخطوط الرئيسية فى منطقة إمبابة أو غيرها.



