محمود محسن مديرا لتطوير الأعمال بطوكيو مارين جينرال

مروة عبد النبى







تولّى محمود محسن منصب مدير عام تطوير الأعمال بشركة "طوكيو مارين جينرال تكافل– مصر.





وكان محسن يشغل منصب مدير فرع "رويال" للتأمينات العامة بوسط البلد ولديه سنوات طويلة من الخبرة بقطاع التأمين تجاوزت 23 عامًا عمل خلالها فى العديد من شركات التأمين، أبرزها قناة السويس للتأمين، وبيت التأمين المصرى السعودى، ورويال.





وكشف محمود عن خطته لإدارة تطوير الأعمال بالفرع الرئيسى بشركة "طوكيو مارين جينرال" من خلال المنتجين والتى يستهدف منها تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 212 مليون جنيه حتى نهاية العام المالى الحالى.



وأضاف أنه سيقوم بحركة تطوير شاملة من حيث الانتاجية والكم لـ83 وسيطًا– حرًّا وشركات- تتعامل معهم الشركة بغرض وصول العدد لـ100 وسيط وشركة؛ لتحقيق خطتها المستهدفة ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة.





وأوضح أن طوكيو مارين حاليًّا تعكف على دعم البنية التحتية لنظم المعلومات بالشركة لها من خلال السيستم التكنولجى الجديد "أتون" والذى سيتم العمل به بدءًا من عام 2020 على أقصى تقدير.



وأشار إلى أنه جارٍ تفقّد المواقع الشاغرة بالشركة لدعمها بكوادر فنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة؛ بهدف وضع الشركة فى مصافّ الشركات الكبرى وتحقيق حصة سوقية متقدمة لها عن الأعوام السابقة.



