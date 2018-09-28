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طاقة
خام برنت يسجل أعلى سعر منذ نوفمبر 2014
الجمعة 28 سبتمبر 2018 06:32 م
خام برنت
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مزيج برنت
رويترز
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وقفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من دولار إلى 82.73 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.
يأتي هذا في الوقت الذي تضغط فيه عقوبات أمريكية منتظرة على طهران على صادرات الخام الإيرانية مما يتسبب في شح في الإمدادات رغم أن مصدرين رئيسيين آخرين يعمدون إلى زيادة الإنتاج.
وزادت عقود الخام الأمريكي الخفيف 10 سنتات إلى 72.22 دولار للبرميل.
وقال أبهيشك كومار المحلل لدى إنترفاكس أوروبا: ”من المنتظر أن يزيد الهبوط في الإنتاج الإيراني فور دخول الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في نوفمبر“.
ويبدأ سريان العقوبات على إيران، ثالث أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الرابع من نوفمبر.
وتطالب واشنطن مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى الصفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.
خام "برنت"
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