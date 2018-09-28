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بورصة وشركات
هبوط طفيف لمؤشر بورصة النيل هذا الأسبوع
الجمعة 28 سبتمبر 2018 05:21 م
بورصة النيل
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مصطفى طلعت
هبط مؤشر بورصة النيل nilex بنسبة طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الحالى ليخالف أداء باقي المؤشرات التي حققت ارتفاعات ملحوظة.
وتراجع مؤشر النيل 0.40% ليغلق عند 446.6 نقطة مقابل 448.4 نقطة استهل بها تعاملات الأسبوع.
وسجلت الأسهم المقيدة في المؤشر تداولات بقيمة 4 ملايين جنيه وتصدرت شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار أنشط الشركات.
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