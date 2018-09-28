هبوط طفيف لمؤشر بورصة النيل هذا الأسبوع

بورصة النيل





مصطفى طلعت



هبط مؤشر بورصة النيل nilex بنسبة طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الحالى ليخالف أداء باقي المؤشرات التي حققت ارتفاعات ملحوظة.



وتراجع مؤشر النيل 0.40% ليغلق عند 446.6 نقطة مقابل 448.4 نقطة استهل بها تعاملات الأسبوع.



وسجلت الأسهم المقيدة في المؤشر تداولات بقيمة 4 ملايين جنيه وتصدرت شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار أنشط الشركات.