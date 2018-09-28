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ثقافة وفنون
روائع التراث على مسرح معهد الموسيقي العربية.. الأحد
الجمعة 28 سبتمبر 2018 05:16 م
مهرجان الموسيقى العربية 7
أخر الأخبار
مهرجان الموسيقى العربية 7
أحمد حمدي
تقدم فرقة الموسيقي العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، حفلا في الثامنة مساء الأحد المقبل، علي مسرح معهد الموسيقي العربية.
يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أعمال التراث لكبار الملحنين في الوطن العربي يشدو بها نجوم الفرقة: حنان عصام، نهي حافظ، أنغام مصطفي، رضوي سعيد، محي صلاح، ياسر سليمان، عاطف عبد الحميد.
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