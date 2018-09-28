موانئ بورسعيد تستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط 6





أمانى العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 6 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 وموجود على الأرصفة 3 ومن المنتظر دخول 4 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج 2، وموجود علي الأرصفة 2.