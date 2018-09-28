أوراسكوم للاستثمار تتصدر أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة

البورصة 6





مصطفى طلعت



تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قائمة أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة من حيث كمية التداول خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.



وشهد السهم تنفيذات قوية بلغت 142.6 مليون ورقة مالية، بينما احتلت شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية المركز الثاني، بتداول 117.4 مليون ورقة.

