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بورصة وشركات
تعرف على تحركات العرب والأجانب بالبورصة هذا الأسبوع
الجمعة 28 سبتمبر 2018 04:53 م
البورصة السعودية
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البورصة السعودية
مصطفى طلعت
اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية نحو البيع هذا الأسبوع؛ بينما غلب الشراء على تنفيذات العرب.
وذكر تقرير صادر عن البورصة حصلت "المال" على نسخة منه، تسجيل الأجانب صافي بيع بلغ 30.5 مليون جنيه والعرب صافي شراء بقيمة 133.5 مليون جنيه؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذ الأجانب على 21.4% من التعاملات والعرب على 6.7% والنسبة المتبقية لصالح المستثمرين المصريين.
يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية إذ صعد مؤشر "egx30" الرئيسي 3.9% إلي 14632 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.3% ليصل إلي 699 نقطة، و"egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.5% ليسجل مستوى 1785 نقطة.
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