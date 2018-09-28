اسعار الذهب 1112





خالد بدر الدين



هبطت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية اليوم الجمعة بأكثر من 1.6% لينزل إلى حوالى 1183 دولارا للأوقية خلال شهر سبتمبر، للشهر السادس على التوالى، فى أطول موجة خسائر منذ يناير 1997.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تراجعت خلال تعاملات اليوم إلى حوالى 1186 دولارا للأوقية لتسجل أدنى مستوى منذ 6 أسابيع، مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أمريكية دعمت نية مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل متواصل.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامس البلاديوم أعلى مستوى منذ 8 شهور ليرتفع إلى 1087.40 دولار للأوقية، وارتفع سعر الفضة 0.7% ليصل إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاتين 0.1 % ليسجل 809.60 دولار للأوقية.