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استثمار
صور | رئيس الحكومة للسائحين بمعبد الأقصر: نتمنى لكم وقتًا سعيدًا
الجمعة 28 سبتمبر 2018 04:42 م
رئيس الحكومة مع السياح
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رئيس الحكومة مع السياح
المال - خاص
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، خلال رحلة مغادرته محافظة قنا، متجهاً إلى الأقصر لاستقلال الطائرة، على تفقد معبد الأقصر، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي.
وقام رئيس الوزراء بجولة في أنحاء المعبد، التقى خلالها بعدد من السياح، من جنسيات مختلفة، وتبادل معهم الحوارات الودية، وقال لهم: نسعد بوجودكم في مصر، ونتمنى لكم إقامة سعيدة.
وقام عدد من السياح خلال الزيارة بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس مجلس الوزراء، معربين عن سعادتهم بوجودهم فى مصر وفى محافظة الأقصر.
مجلس الوزراء
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