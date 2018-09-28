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رياضة
الأرقام تكذب وجود خلاف بين صلاح وماني
الجمعة 28 سبتمبر 2018 04:28 م
صلاح وماني
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صورة| ترتيب محمد صلاح وسط اﻷفضل في العالم
صلاح وماني
سكاي نيوز عربية
لا يزال قطاع كبير من جماهير ليفربول يرى غياب التعاون بين ثنائي هجوم الفريق الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، إلا أن هذه الظاهرة تبدو "شائعة" في ظل إحصاء حديث.
وأكد موقع "أوبتا" المتخصص في إحصاءات كرة القدم، أن كلا من ماني وصلاح صنع للآخر 10 فرصًا للتسجيل خلال المراحل الست التي شهدها موسم الدوري الممتاز حتى الآن.
وأكد هذا الرقم أن ماني وصلاح خلقًا فرصاً كل منهما للآخر أكثر من أي ثنائي آخر في المسابقة العريقة.
ورغم البداية التاريخية للـ"حُمر" في الدوري الممتاز، وحقق الفريق 18 نقطة من أصل 6 مباريات مسجلاً العلامة الكاملة، فإن جزءا من الجماهير انتقد غياب التعاون بين الثنائي الأفريقي، لا سيما في مباراة توتنهام هوتسبير.
وظهرت الانتقادات التي بلغت حد الغضب على حسابات مشجعي ليفربول وعلى الصفحات الرسمية للنادي، لا سيما بحق ماني الذي وصفته الجماهير بـ"الطماع".
ويبدو أن أصداء عدم الارتياح بين أوساط الجماهير وصلت اللاعبين الاثنين، اللذين ظهرا قبل أيام في فيديو طريف بشكل يؤكد أن علاقتهما طيبة.
محمد صلاح
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