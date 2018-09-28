EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الفيفا يدرس إلغاء التعادل في الدور التمهيدي لمونديال 2022
الجمعة 28 سبتمبر 2018 04:21 م
مونديال قطر 2022
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
انقطاع بث "بي إن سبورتس" القطرية في الإمارات قبل أسبوعين من المونديال
مونديال 2022.. ديلي ميل تطالب إنفانتينو بإعادة فتح ملف فساد قطر
قطر الوطنى يمول رحلات تشجيع الفراعنة فى مونديال روسيا
مونديال قطر 2022
سكاي نيوز عربية
أشارت صحيفة "صن" البريطانية، إلى أن الفيفا يدرس إلغاء التعادل في دور المجموعات لمونديال 2022 في قطر، على أن يلجأ الفريقان اللذان يصلان لهذه النتيجة إلى ركلات الترجيح.
ويأتي التعديل المقترح تكميلاً لقرار سابق لإنفانتينو بزيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 48، الذي يسعى رئيس الفيفا لتطبيقه في مونديال قطر.
وحسب هذا التعديل، يتألف كأس العالم من 16 مجموعة تضم كل واحدة 3 منتخبات، على أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ32، الذي يقام بنظام خروج المهزوم.
وسيطبق النظام الجديد بشكل مؤكد في مونديال 2026 الذي يقام لأول مرة في 3 دول، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن إنفانتينو يضغط من أجل تقديم التجربة إلى نسخة قطر 2022.
ويهدف إلغاء التعادل في دور المجموعات عندما تتألف الواحدة من 3 منتخبات، إلى إغلاق الأبواب أمام التلاعب في النتائج في حال كان التعادل يخدم المنتخبين اللذين يخوضان آخر لقاء.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الفيفا قوله: "نحن على دراية بما يمكن أن يحدث إذا وقعت التعادلات في مرحلة المجموعات، لذلك فإن ركلات الترجيح من هذا الدور قد تكون ضمان عدم وجود هذه المشكلات في آخر مبارياته".
وحسب "صن"، سيحصل كل منتخب على نقطة التعادل، مع نقطة إضافية للفائز بركلات الترجيح.
ومع إطلاق فكرة المونديال ذي الـ48 فريقا والمجموعات الثلاثية، أبدى خبراء الكرة على مستوى العالم انزعاجهم من سهولة التلاعب في نتائج المباريات، إذ ستقام كل جولة من لقاء واحد مع وجود منتخب "متفرج".
يذكر أنه منذ قدوم جاني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا يتوقف الكيان الحاكم للعبة الشعبية الأولى في العالم عن إصدار أو دراسة تعديلات على بطولاته، وعلى رأسها كأس العالم.
قطر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا