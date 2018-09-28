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بورصة وشركات
تراجع تداولات البورصة 1.9 مليار جنيه في أسبوع
الجمعة 28 سبتمبر 2018 03:38 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
تراجعت قيم تداولات البورصة المصرية، 1.9 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
وذكر تقرير صادر عن البورصة، تحقيق تداولات قدرها 5.8 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مقابل 7.7 مليار الأسبوع قبل الماضي.
يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية، إذ صعد مؤشر "egx30" الرئيسي 3.9% إلى 14632 نقطة، و"egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.3% ليصل إلى 699 نقطة، و"egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5% ليسجل مستوى 1785 نقطة.
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