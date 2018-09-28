البورصة تسترد 500 نقطة من خسائر الأسبوع الدامي

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



قادت أسهم القطاع العقاري مؤشرات البورصة المصرية نحو التماسك هذا الأسبوع لتعوض أكثر من 500 نقطة من الخسائر الدامية التي ضربتها الأسبوع الماضي.



وأظهر تقرير صادر عن البورصة حصلت "المال" على نسخة منه ارتفاعا جماعيا للمؤشرات إذ صعد مؤشر "egx30" الرئيسي 3.9% إلى 14632 نقطة ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.3% ليصل إلى 699 نقطة ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.5% ليسجل مستوى 1785 نقطة.



وتصدر القطاع العقاري قائمة القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 352.5 مليون ورقة مالية واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك المركز الثاني بتداول 250.9 مليون ورقة.



وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية إن السوق تمكنت من الارتداد لأعلى من مستوى 14055 نقطة، في حركة تصحيحية للهبوط السابق، ليتمكن من تجاوز مستوى 14450 نقطة.



وأوضح غريب أن المؤشر الرئيسي يختبر مستوى المقاومة التالي خلال تعاملات الأسبوع المقبل عند 14800 نقطة، في حين أصبح أقرب مستوى دعم عند 14450 نقطة.



يُذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية، الأسبوع الماضي، إذ انخفض المؤشر الثلاثيني 8% كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 8%.