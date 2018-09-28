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نقل وملاحة
محافظ بورسعيد يدشن العمل بمنفذ الجميل الجمركي
الجمعة 28 سبتمبر 2018 01:56 م
عادل الغضبان محافظ بورسعيد 2255
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محافظ بورسعيد 3365
أماني العزازي
أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إشارة العمل بمنفذ الجميل الجمركي، بعد نقله إلى موقعة الجديد غرب المطار على طريق بورسعيد _دمياط.
وأكد المحافظ أن عملية نقل المنفذ كانت مطلبا لأبناء المحافظة على مدى أكثر من ربع قرن وجاء التنفيذ في إطار حملة المحافظة للقضاء على التهريب وتم اختيار الموقع الجديد بعد دراسات أمنية كأفضل نقطة يمكن من خلالها التحكم في مسار السيارات القادمة إلى بورسعيد من المنطقة الغربية دون وجود مساحات كبيرة خارج نطاق المنفذ كانت تستغل فيما مضى في الموقع القديم كمسالك لمحاولات التهريب.
وأضاف المحافظ أن نقل المنفذ يضيف أراضي جديدة إلى كردون المدينة سيتم استغلالها في مشروعات تنموية.
وشهدت فعاليات التدشين المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والسيد عوف مدير جمارك بورسعيد ولفيف من الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الجمارك والمرور وأمن الموانئ.
ومن جانب آخر، قرر اللواء عادل الغضبان تحديد عدد سيارات الأجرة على منفذ الجميل التي سيتم السماح لها بالخروج من المنفذ وذلك لتخفيف الضغط علي المنفذ والسيطرة علي حركة السيارات الأجرة والتي كانت تستغل في الفترة الماضية في معظم رحلاتها من خلال هذا المنفذ في عمليات التهريب وسيتم التصريح للسيارات المسموح لها بالخروج من المنفذ من خلال إدارة المرور.
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