القومي للإدارة يختتم برنامجه التدريبي عن «إدارة التغيير»

- هالة السعيد: يسهم في تعليم المتدربين مهارات ومعارف جديدة



المال - خاص



اختتم المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري -أمس الخميس- برنامجه التدريبي بعنوان "إدارة التغيير" الذي صمم للعاملين بالمعهد على مدار يومين بدءًا من الأربعاء، وذلك استكمالاً لسلسلة التدريبات المختلفة التي يقيمها المعهد لتنفيذ أهداف برنامج بناء القدرات الذي يأتي ضمن خطة الإصلاح الإداري.



من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة على حرص وزارة التخطيط والجهات التابعة لإشرافها كافة على القيام بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي ترتكز على محور بناء القدرات كمحور أساسي لإتمام عملية الإصلاح الإداري بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التدريبي الذي عقده المعهد للعاملين به يعد واحدًا من البرامج التدريبية المهمة في إطار سلسلة من البرامج التي تم عقدها.



ولفتت إلى أن البرنامج يسهم في تعلم المتدربين مهارات ومعارف جديدة واكتساب الكفاءات والتكنولوجيا الحديثة عن طريق التدريب والتحضير من أجل تقبل التغيير.



وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بفكرة بناء القدرات التي تسهم في إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات، إلى جانب إسهامها بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.



وأوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار رفع كفاءة العاملين بالمعهد ومن أجل تعزيز مهارة التعامل مع التغيير لدى المتدربين، كما أنه يركز على التدريب على كيفية توقع التغيير ومراقبته والتكيف معه، مؤكدة أن المعهد القومي للإدارة سيقوم خلال الفترات المقبلة باستكمال تقديم العديد من البرامج الأخرى التي تعمل على تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

