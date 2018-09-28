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اقتصاد وأسواق
المالية تنفى مجددًا فرض ضرائب جديدة.. وتتوعد مروجى الشائعات
الجمعة 28 سبتمبر 2018 01:41 م
محمد معيط وزير المالية
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نفت وزارة المالية، صحة ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية، أو ما أطلق عليه ضريبة المواريث.
وأوضح الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، ويستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.
وكشف البيان أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففي هذه الحالة يستحق عليها ضريبة في إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أي حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.
وأوضح البيان أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية، وعدم إجراء أية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.
وشددت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة التي تنشرها بعض المواقع أو الصحف، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادي وإضعاف جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.
وزارة المالية
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