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استثمار
الزراعة الأمريكية: التعويم دفع القطاع الخاص بمصر للخروج من استيراد اللحوم
الجمعة 28 سبتمبر 2018 01:34 م
سوق اللحوم
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كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن تعويم الجنيه دفع بعض المستوردين من القطاع الخاص للخروج من سوق استيراد اللحوم، وأصبحت الوزارات الحكومية مثل الزراعة والدفاع، أكبر مستورد للماشية الحية واللحوم المجمدة في مصر.
وأوضح التقرير أن أغلبية المصريين مستهلكين ذوي دخل منخفض ومع ذلك، وثقافة "مركزية اللحوم " لا تزال دون تغيير، مشيراً إلى أن أي تغيير في معدل الاستهلاك يرجع أساسًا إلى أسعار لحوم البقر والقدرة على تحمل الأسعار، إذ يرتبط استهلاك لحوم البقر بالتكلفة بدلاً من الاستهلاك اليومي الموصى به من البروتين.
ولفت إلى أن المصريين يفضلون لحوم البقر على أنواع أخرى من اللحم كالدواجن على سبيل المثال، ويفضلون اللحوم الطازجة عن المجمدة لأسباب ثقافية، علاوة على أنهم يعتبرون المنتجات المجمدة ذات جودة منخفضة، موضحاً أن مكون استهلاك اللحوم الحمراء أساسًا من اللحوم الطازجة المنتجة محليًا والماشية المستوردة وواردات لحوم الجاموس المجمدة من الهند واللحم البقري المجمد من البرازيل.
تعويم الجنيه
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