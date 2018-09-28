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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الدواجن.. والكيلو يسجل 30 جنيهًا
الجمعة 28 سبتمبر 2018 01:05 م
الدواجن الحمراء
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أسعار الدواجن واللحوم والأسماك بأسواق الخميس
ارتفاع طفيف فى أسعار الدواجن و170 جنيها لكيلو الدنيس
الدواجن الحمراء
أحمد اللاهونى
ارتفعت أسعارالدواجن فى السوق المحلية، اليوم الجمعة، 3 جنيهات لتسجل 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للساسو و38 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 36 و37 جنيهًا، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، والدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180، التعابين 150، وتراوح البورى بين 50 و70، المكرونة بين 50 و75، الجمبرى بين 150 و250، الكابوريا بين 80 و160.
واستقرت أسعار اللحوم بين 100 و120 لكيلو الكندوز، 135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.
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