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رياضة
مستند.. تعرف علي قرارات الكاف ضد اﻷهلي وكيفية تنفيذها
الجمعة 28 سبتمبر 2018 11:46 ص
جماهير الأهلى
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جماهير الأهلى
علي المصري:
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع عقوبة مالية علي فريق الكرة بالنادي الأهلي، وقدرها ٢٠ ألف دولار، وأخري تأديبية لجماهيره، بحرمانها من حضور مباراتين، مع عقوبة تصدر لأول مرة، وسيكون الأهلي مجبرا على عمل "حملة توعية" لجمهوره قبل مباراة نصف النهائي لحثهم على عدم سباب أي فرد أو هيئة.
وعلمت "المال" أن القرار اﻷول إلزامي، أما الثاني فهو مع إيقاف التنفيذ، إلا لو تكررت الهتافات المسيئة في مباراة وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفي حال تكرار الهتافات في نصف النهائي، وقتها سيحرم اﻷهلي من جماهيره فى المباراة النهائية في حالة تأهله، مع مضاعفة العقوبتين، لتصبح 40 ألف دولار غرامة و4 مباريات علي اﻷقل وقابلة للزيادة بدون جمهور.
أما قرار "حملة التوعية"، فيتوقع أنه يتم تنفيذه بمعرفة مجلس الإدارة ببيان رسمي قبل المباراة، علي أن يقوم قائد الفريق بدعوة الجمهور من خلال مكبر صوت داخل الاستاد قبل المباراة بالالتزام بالتشجيع المثالي والمنضبط للفريق فقط.
ومن المنتظر أن يرسل الاتحاد اﻷفريقي الخطاب لمجلس إدارة النادي اﻷهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تم إرساله لثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.
النادي الأهلي
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