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اقتصاد وأسواق
تعرف على سعر حديد بشاي للصلب بداية من أول أكتوبر
الجمعة 28 سبتمبر 2018 11:25 ص
الحديد والصلب
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أعلنت شركة بشاي للصلب تثبيت أسعار البيع لشهر أكتوبر بداية من الأحد المقبل.
وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، لـ"المال" إن الشركة أخطرت وكلاءها بأنه سيتم تثبيت الأسعار بداية أول أكتوبر ليسجل الطن ١٢١٨٠ جنيهاً تسليم مصنع.
وأوضح أن سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو ١٢٤٠٠ جنيه.
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