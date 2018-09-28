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طاقة
مخاوف بدء سريان عقوبات إيران ترفع أسعار النفط
الجمعة 28 سبتمبر 2018 01:46 ص
حقول النفط في إيران
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النفط في إيران
(رويترز)
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مدفوعة باحتمال نقص في الإمدادات العالمية عندما يبدأ سريان عقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران في غضون خمسة أسابيع.
وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع منظمة أوبك بزيادة الانتاج لمنع المزيد من الزيادات في الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال جين مكجيليان مدير أبحاث السوق في تراديشن انريجي ”السوق تواصل الارتفاع بفعل مخاوف من أنه لن تكون هناك إمدادات كافية لتعويض فقدان الصادرات الإيرانية“.
وقال محللون إن من غير المرجح فيما يبدو أن تعمد أوبك وروسيا إلى زيادة الانتاج على الفور مثلما طالب ترامب. واستبعد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية في أمريكا لدفع الأسعار للانخفاض.
وأنهت عقود برنت الأكثر نشاطا للتسليم في ديسمبر كانون الأول جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا لتبلغ عند التسوية 81.38 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا عند 81.90 دولار، لكنها تبقى في مرمى البصر من أعلى مستوى لها في أربعة أعوام البالغ 82.55 دولار الذي وصلت إليه يوم الثلاثاء.
وأغلقت عقود برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني، التي ينتهي تداولها يوم الجمعة، مرتفعة 38 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل.
وصعدت عقود الخام الأمريكي الخفيف 55 سنتا لتبلغ عند التسوية 72.12 دولار للبرميل.
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