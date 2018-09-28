فيديو | مدحت شلبي يؤكد عقوبة حرمان جمهور الأهلي من البطولة الإفريقية

المال - خاص قال مدحت شلبي المذيع بقناة بيراميدز، إنه وصل خطاب لاتحاد الكرة من الاتحاد الإفريقي يفيد بتوقيع عقوبة على النادي الأهلي 20 ألف دولار وحرمان جمهوره من مباراتين مع إيقاف التنفيذ، بسبب هتافات مسيئة

وكانت مباراة الأهلي الأخيرة في البطولة الإفريقية أمام حوريا الغيني، شهدت هتافات مسيئة كما تقول القناة من جانب جمهور الأهلي ضد مالكها تركي آل الشيخ رئيس الرياضة السعودية والذي أعلن تفكيره بالانسحاب مؤخرا من الاستثمار الرياضي بمصر عقب تلك الهتافات



وأوضح شلبي، عبر برنامجه بالقناة مساء الخميس أن حديث الكاف يعني أنه في حال تكرار التجاوزات سيتم حرمان الجمهور من حضور المباريات الأفريقية للاهلي وتوقيع غرامة مالية أخرى



ولفت إلى أن ما فعله "قلة" من جمهور الأهلي "خراب"



وفي وقت سابق من الخميس، قال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، "لم يصلنا أي إخطار رسمي من كاف، ولم يعلن الكاف أي قرار، ونتفاوض حاليًّا مع الأمن حول عدد الجماهير التي ستحضر مباراة وفاق سطيف الجزائري، يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف النهائي".

وأضاف المصدر: "إذا تم إخطارنا بوجود عقوبات سندرس الموقف وسنتقدم بتظلم؛ لأن الأهلي في الأدوار النهائية واللعب بدون جمهور في هذه الحالة سيكون عقوبة قاسية".

فيما قالت قناة العربية السعودية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار، حرمان النادي الأهلي المصري من جماهيره مباراتين، وتغريمه 20 ألف دولار، وذلك بعد هتافات مسيئة أطلقها المشجعون نهاية الأسبوع الماضي.







