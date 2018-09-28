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خطة للتربية والتعليم والأزهر لبناء الإنسان المصري
الجمعة 28 سبتمبر 2018 01:27 ص
وزير التربية والتعليم وشيخ الأزهر
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وزير التربية والتعليم وشيخ الأزهر
المال- خاص
وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر برتوكول تعاون؛ يهدف إلى التعاون فى العديد من المجالات
جاء ذلك بحسب ما نقله بيان لمجلس الوزراء عبر صفحته بـ"فيسبوك" بعنوان "التربية والتعليم والأزهر الشريف يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ خطة بناء الإنسان المصرى".
ويهدف البرتوكول إلى سد العجز فى المعلمين بالمواد الدراسية التى فى حاجة إلى تدريسها من معلمين أكفاء، بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة لتلقى المناهج الدراسية بداخلها، مع الأخذ فى الاعتبار تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، من خلال تعظيم عملية استغلال طاقات المعلمين ومساحات المبانى المتوفرة لدى الطرفين.
حضر التوقيع الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ومن الأزهر الشريف فضيلة الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته بتوقيع هذا البرتوكول، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون المستمر مع الأزهر الشريف من خلال البروتوكول الذي وقع اليوم، بما يسهم في تطوير التعليم المصري وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية2030
وأوضح أن الوزارة تعي جيدًا دور الأزهر الشريف في دعم التعليم في مصر، وتقدر الجهود التي يقوم بها في تطوير المناهج والارتقاء بمستوى التعليم الأزهري.
ومن جانبه قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن هذا البروتوكول يمثل تطورًا مهما في مجال التعاون بين الجانبين، مؤكدًا حرص الأزهر على نجاح منظومة التعليم الجديدة والاستفادة منها.
وفى هذا السياق، أشار نائب الوزير لشؤون المعلمين إلى أن هذا البرتوكول يهدف إلى خفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة و الاستفادة من الطاقة المتوفرة لدى الطرفين، والإتاحة المتبادلة لاستخدام المنشآت التعليمية من الطرفين فى تيسير العملية التعليمية خلال العام الدراسى، وتغطية العجز النوعى فى المدرسين لدى الطرفين بما يتوافر لدى كل طرف
وكذلك الاشتراك فى برامج التنمية المهنية بالارتقاء ورفع كفاءة القوى البشرية لدى الطرفين، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030، ويساهم فى خطة بناء الإنسان المصرى وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة تعمل على مراجعه المناهج المشتركة لتطويرها وبما يحفظ ويدعم خصوصية المعاهد الأزهرية
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