تقرير أمريكي: القطاع الخاص يتراجع أمام دور الدولة في استيراد اللحوم

5 منافذ وسيارات متنقلة لبيع اللحوم ببورسعيد

سمر السيد



كشف تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تعويم الجنيه بمصر (عام 2016) دفع بعض المستوردين من القطاع الخاص خارج سوق استيراد اللحوم و أصبحت الوزارات الحكومية أكبر مستورد للماشية الحية واللحوم المجمدة في مصر



وأوضح التقرير أغلبية المصريون مستهلكين ذوي دخل منخفض ومع ذلك فإن ثقافة "مركزية اللحوم" لا تزال دون تغيير



وأشار إلى أن أي تغيير في معدل الاستهلاك يرجع أساسا إلى أسعار لحوم البقر والقدرة على تحمل الأسعار إذ يرتبط استهلاك لحوم البقر بالتكلفة، بدلاً من الاستهلاك اليومي الموصى به من البروتين.



ولفت إلى أن المصريون يفضلون لحوم البقر على أنواع أخرى من اللحم كالدواجن علي سبيل المثال كما يفضلون اللحوم الطازجة عن المجمدة لأسباب ثقافية علاوة علي أنهم يعتبرون منتجات المجمدة ذات جودة منخفضة



وأوضح أم استهلاك اللحوم الحمراء يتكون أساسًا من اللحوم الطازجة المنتجة محليًا و الماشية المستوردة وواردات لحوم الجاموس المجمدة من الهند واللحم البقري المجمد من البرازيل.



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