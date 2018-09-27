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الإسكندرية
انتخاب رئيس جديد لشعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية
الخميس 27 سبتمبر 2018 11:55 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية
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الغرفة التجارية بالإسكندرية
معتز محمود
حُسمت انتخابات مجلس إدارة شعبة تجار وصناع اﻷدوية والكيماويات الدوائية (الصيدليات) بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بقرار جمعيتها العمومية التى حضرت للأدلاء بأصواتها فى أنتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارتها .
وشهدت هذه الأنتخابات منافسة كبيرة بين ما يقرب من 29 مرشح للفوز بعدد 15 مقعد يمثلون مجلس إداراة الشعبة، كان أبرز نتائجها هى الأطاحة برئيس الشعبة فى دورتها السابقة الدكتور سمير صديق بعد تشكيل المجلس الجديد والذى ضم عضويته.
وأسفر تشكيل هيئة المكتب عن اختيار مصطفى محمود رئيسًا للشعبة، وأماني النجار نائبًا أول للشعبة، وهاني عبد الغني نائبًا ثانيًا، وفتحية محمد قاسم سكرتيرًا للشعبة.
وتضمنت عضوية المجلس كلًا من فاطمة مميش، ومحمود سمير، وسمير صديق، ووﻻء عبد المنعم، وأحمد أباظة، ومحمد حامد، ومجدي موريس، وأحمد عبد العزيز، وأحمد محمد سمير، ومحمد عصام، ومحمد أبو المعاطي.
وخلال السنوات السابقة ناقشت شعبة تجار وصناع اﻷدوية والكيماويات الدوائية (الصيدليات) بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عدة مشكلات وقضايا أبرزها الغش الدوائى ومشكلات الصيادلة مع مصلحة الضرائب .
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