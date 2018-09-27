برلمانية: خطاب الرئيس بنيويورك محاكمة للأمم المتحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة

ياسمين فواز



أشادت النائبة نانسى نصير عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب عن حزب المؤتمر، بالخطابات التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويور



وقالت إنه "بمثابة إعلان محاكمة دولية للأمم المتحدة لإغفالها عن تأدية دورها لما يحدث بالدول العربية".



وقالت نصير في بيان، إن الرئيس حريص كل الحرص بكافة المحافل الدولية على الحديث عن القضية الفلسطنية لحلها.



وطالبت بإنهاء الأزمة الفلسطينية واسترجاع الأمن والسلام وتنفيذ توصيات الرئيس بأسرع وقت حتى يتم إنهاء الصراع القائم



وأشارت إلى أن حث الرئيس لدول العالم على بذل قصارى جهدهم لدحر الإرهاب ومحاربة نزعات التطرف تستهدف القضاء على العنصرية والطائفية باعتبار أن تلك المحاور تشكل خطورة على الأمن القومي الدولي.



كما أكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن كلمات الرئيس بالأمم المتحدة ضربت مثالاً قويًا لشعب مصر وحفاظه على دولته القومية واستعادة مكانتها الإقليمية.