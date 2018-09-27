ندوة بالجامعة الأمريكية تدعو لتطبيق نظام ضريبى تصاعدى

الدكتور فيليب فان باريجيس استاذ الاقتصاد السياسى بجامعة اكسفورد

مها أبوودن



دعت ندوة نظمها مشروع حلول لسياسات بديلة بالجامعة الأمريكية، إلى فرض نظام ضريبى تصاعدى فى الشرائح لتدبير موارد لتطبيق نظام الدخل الأساسى الشامل .



ويفرض نظام الدخل الأساسى الشامل على الدولة صرف مبلغ ثابت لكل المواطنين دون شروط ودون الاعتبار لكونه من أصحاب الدخول أم لا ويهدف تطبيق النظام الى ارساء دعائم المساواه والعدالة الاجتماعية وهو نظام دولى طبقته عدد من الدول على مستوى العالم .



واستعرض الدكتور فيليب فان باريجيس استاذ الاقتصاد السياسى بجامعة اكسفورد عددا من تجارب الدول التى قامت بتطبيق نظام الدخل الشامل وعلى رأسها البرازيل التى استخدمت هذا النظام فى الاستثمار فى التنمية البشرية عب التعليم وحققت نجاحا كبيا أثر على المدى الطويل على سياسات الدولة الانتاجية .



وعرض مشروع "حلول لسياسات بديلة" عددا من الحجج المؤيدة لتطبيق هذا النظام وعلى رأسها تحقيق المساواة بين كل المواطنين كما عرضت عددا من الحجج المعارضة لتطبيق هذا النظام وهو تأثيره على إنتاجية الفرد .

