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الإسكندرية
جامعة سيناء توفر 10 منح مجانية سنوياً لأبناء مطروح
الخميس 27 سبتمبر 2018 11:14 م
جامعة سيناء توفر 10 منح مجانية سنوياً لأبناء مطروح
أخر الأخبار
جامعة سيناء توفر 10 منح مجانية سنوياً لأبناء مطروح
معتز محمود
وقّع اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بروتوكول تعاون لتقديم منح دراسية مجانية ومخفضة سنوية بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة .
وأعلن الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء عن تقديم 10 منح مجانية سنوياً لابناء مطروح في جامعة سيناء اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2018 /2019 للطلاب المتميزين
وأكد راتب على أن توقيع البروتوكول مع محافظة مطروح يأتي في إطار الدور الاجتماعي المتميز لجامعة سيناء في خدمة المجتمع واستمراراً لما قدمته وتقدمه الجامعة من منح مجانية ومخفضة لجميع أبنائنا بالمحافظات لخدمة جهود التنمية ، ودعماً لما تقوم به محافظة مطروح في خدمة أبناء المحافظة
ومن جانبه وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح الشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة سيناء على تقديم 10 منح مجانية سنوياً لأبناء مطروح من خريجي الثانوية العامة
وأضاف محافظ مطروح بأن المحافظة حصلت هذا العام علي 52 منحة دراسية حتى الآن من كبرى الجامعات الخاصة مجانية وجزئية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة كدور و واجب وطني ودور محوري للجامعات الخاصة في دعم وتنمية محافظات مصر الحدودية والنائية
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