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سيــارات
السويس تفرج عن 1109 سيارة ملاكى خلال أغسطس
الخميس 27 سبتمبر 2018 11:04 م
ميناء سيارات
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مها أبوودن
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر أغسطس الماضي، عن 1109 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى بقيمة جمركية لهذه السيارات بحوالى 219 مليون 225 ألفا و484 جنيها.
وخلال شهر أغسطس 2018 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 14 سيارة نقل للإستخدام التجارى بقيمة 40 مليون و712 ألفا و508 جنيهات.
كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 101 مليون و61 ألفا و927 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 53 مليون و 910 آلاف و 104جنيه .
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر أغسطس 2018 عن 1123 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 259 مليون و 937 ألفا و992 جنيها وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 154 مليون و 972 ألفا و31 جنيها
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أغسطس الماضى 115 سيارة كما تم إعادة تصدير 303 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت
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