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سيـــاســة
وزير الخارجية: دعم الأونروا استثمار في تعزيز أمن المنطقة
الخميس 27 سبتمبر 2018 10:14 م
وزير الخارجية في اجتماع دولي
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وزير الخارجية في اجتماع دولي
سمر السيد
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الاجتماع يهدف الى توسيع رقعة التشاور بين أعضاء المجتمع الدولى حول العقبات الراهنة التي تواجه عمل الوكالة، وسُبل دعم أنشطتها بما يضمن استمرار قدرتها على توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري أكد في كلمته على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة، داعياً إلى التعامل بكل جدية مع الآثار المحتملة لإضعاف قدرات الأونروا.
ونوه إلى أن الاستثمار في الوكالة ودعم عملها وحماية ولايتها، هو بمثابة استثمار في مجال تعزيز الأمن الإقليمي بالمنطقة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري لفت إلى ما شهدته فترة الرئاسة المصرية للجنة الاستشارية للوكالة - بالتعاون مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد - من إسهامات كثيرة على صعيد تعبئة وحشد الشركاء الدوليين والجهات المانحة لدعم الوكالة؛ ومن بينها عقد مؤتمر روما الأخير، فضلاً عما تم تقديمه من مقترحات تستهدف تنويع مصادر التمويل.
وأشار إلى توسيع شبكة الشراكة بين الوكالة والمنظمات المالية التنموية المختلفة، وإنشاء صناديق مخصصة لتمويل الوكالة، وكذا القيام بتمويل مشروعات يتملكها اللاجئين أنفسهم؛ من بينها العمل على إعادة إحياء برنامج القروض الصغيرة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما جدد شكري التأكيد على بذل مصر جهودها بالتعاون مع الشركاء للإبقاء على دعم الأونروا.
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