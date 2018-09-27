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رياضة
آل الشيخ: ندعم استضافة المغرب لأمم إفريقيا
الخميس 27 سبتمبر 2018 10:01 م
تركي آل الشيخ
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قال تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم إنه سيدعم دولة المغرب فى فى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية بدلا من الكاميرون وتسخير كل الامكانيات فى حال طلب المغرب منه شئ.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون.
كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك.
أحمد صبرى
قال تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم إنه سيدعم دولة المغرب فى فى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية بدلا من الكاميرون وتسخير كل الامكانيات فى حال طلب المغرب منه شئ.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون. كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك.
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