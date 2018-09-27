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سيــارات
المنصور للسيارات تقدم MG6 سيدان بمعرض أوتوماك فورميلا
الخميس 27 سبتمبر 2018 09:36 م
المنصور للسيارات
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المنصور للسيارات
شريف عيسى
قدمت شركة المنصور للسيارات، وكلاء سيارات MG وشيفورلية وبيجو وأوبل وغيرها من العلامات التجارية، طراز MG6 خلال الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا".
وتاتى السيارة الجديدة بمحرك تيربو سعة 1500 سى سى، بقوة 167 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن.متر، بناقل حركة مكون من 7 سرعات.
وقدمت المنصور للسيارات MG6 بفئة واحدة فقط، وهى LUXURY.
وقال أحد مندوب المبيعات بجناح MG أن الشركة قررت طرح السيارة بهدف المنافسة فى شريحة السيارات السيدان العائلية، خاصة بعد أن بلغت أسعارها لمستويات باتت غير ملائمة لمستويات الدخول خاصة للشرحة المتوسطة.
وأشار إلى أن المنصور لم تحدد إلى الأن سعر للسيارة MG6، متوقعا طرحها وبدء عمليات بيعها رسميا خلال الربع الأول من العام الجارى.
وتضمن جناح MG المنصور باقة من طرازات العلامة الصينية والتى من بينها MG360 المنتمية لفئة السيدان، وطراز MG Zs، وموديل MG RX5، المنتميين لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض.
وتجدر الإشارة إلى أن المنصور للسيارات أعلن فى منتصف أغسطس من العام الجارى إعادة طرح العلامة MG، وأن الشركة بصد افتتاح 12 صالة عرض، على أن يتم زيادتها إلى 20 خلال العام المقبل.
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