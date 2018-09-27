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حذاء مرصع بالماس في دبي للبيع بسعر 17 مليون دولار
الخميس 27 سبتمبر 2018 09:26 م
حذاء مرصع بالماس - تصوير رويترز
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حذاء مرصع بالماس - تصوير رويترز
خالد بدر الدين
عرض متجر في دبي حذاء مرصعا بالماس للبيع بسعر 17 مليون دولار ولأن الماس يبقى للأبد بعكس الجلد الذي قد يبلى فإن السعر يشمل ضمانا مدى الحياة مما يعني استبدال الجلد عند الحاجة.
وذكرت وكالة رويترز، أن الحذاء، الذي يعرض في صندوق زجاجي على شكل ألماسة في الطابق الأعلى من فندق برج العرب، مصنوع من جلد ذهبي اللون مرصع بأكثر من 100 قيراط من الألماس المثبت على ذهب أبيض.
وقال هيماني كاراتشانداني الرئيس التنفيذي لمتجر باشون جولرز ”يمكننا رؤية بعض المشترين المحتملين هنا. دبي مدينة المليونيرات والمليارديرات“.
وأضاف : "في المستقبل سنعد تصميمات خاصة حسب الطلب ... ليس فقط بالماس لكن بالياقوت والزفير أيضا".
جاءت فكرة تصميم الحذاء من شريكة كاراتشانداني، ماريا ماجاري (26 عاما) وهي بريطانية رومانية درست تصميم الأزياء في دبي ولندن. ولاحظت فجوة في السوق مع وجود أزياء وحقائب فاخرة وعدم وجود أحذية تضاهيها.
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