الحضري ينقذ اﻹسماعيلي من فخ الكويت ويصعد لثمن نهائي كأس زايد

علي المصري









قاد المخضرم عصام الحضري، حارس مرمى اﻹسماعيلي، فريقه لتخطّي عقبة مضيفة الكويت الكويتي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكويت، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".





انتهي الوقت اﻷصلي بتقدم الكويت 2- 0 وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح، التي ابتسمت للدراويش، بالفوز 4- 2، بفضل تألق حارسه المخضرم عصام الحضري، الذي تصدي لركلتين، ليصعد الدراويش لدور الستة عشر، بركلات الترجيح.





تقدم أصحاب اﻷرض بهدف في الدقيقة 22، عن طريق سعيد جمعة، وتصدي الحضري لضربة جزاء في الدقيقة 29، قبل أن يضيف فهد الهاجري، الهدف الثاني للكويت، في الدقيقة 69، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب.



