مكاسب لمعظم البورصات العربية بقيادة دبى

البورصات العربية 55

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب متواضعة باستثناء مؤشر بورصة دبي الذى سجل أعلى المكاسب بفضل البنوك مع ارتفاع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة بأكثر من 6 % ليحقق أفضل أداء.



بينما هبط مؤشر بورصة البحرين فقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1349 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر سوق مال دبى العام قفز بأكثر من 1.8 % ليصل إلى حوالى 2826 نقطة ليسجل أكبر مكاسبه ليوم واحد منذ مايو الماضى بينما زاد سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 6.2 % وتصدر البنك الأسهم الأقوى أداء في السوق، حيث جرى تداول 5.6 مليون من أسهم البنك أو ما يزيد 7.3 مرة عن متوسط حجم التداول في 30 يوما.



وقال بنك الإمارات دبي الوطني الأسبوع الماضي إنه يتحرك نحو زيادة سقف الملكية الأجنبية.



وقال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى المال شركة كابيتال بدبي إن ثقة المساهمين بشأن زيادة سقف الملكية تعززت بعد اتصالات أجروها مع إدارة البنك في مؤتمر عُقد مؤخرا.



وقفز سعر سهم شركة أرابتك للبناء 3.8 % بعد إفصاح الشركة عن معلومات إضافية بشأن عقد بقيمة 3.2 مليار درهم (871 مليون دولار) فاز به تحالف يضم إحدى وحداتها وقالت الشركة إن من المتوقع أن يكون للوحدة حصة 40-50 % في العقد الخاص بمشروع للغاز الطبيعي المسال في أبوظبي.



وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.4 % ليتقدم إلى 4948 نقطة مع صعود سعر سهم مجموعة اتصالات 3.7 % فى أكبر زيادة منذ أكثر من سنة.



كما زاد سعر سهم شركة الدار العقارية للتطوير العقاري 2.8 % وقالت الدار أمس الأربعاء إنها اشترت حصة 40 % لم تكن تملكها بالفعل في شركة ”خدمة“ المتخصصة في تقديم الخدمات العقارية المتكاملة، ولكنها لم تفصح عن سعر الشراء.



وكسب مؤشر بورصة مسقط حوالى 0.5 % ليتجاوز 4524 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6 % ليرتفع إلى 9784 نقطة بدعم من أسهم البنوك وتصدر سهم بنك قطر الوطني قائمة الأسهم الرابحة في المؤشر بصعود سعره 1.7 % .



وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2 % ليصل إلى حوالى 5346 نقطة ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.1 % ليزداد إلى حوالى 7912 نقطة.



وصعد سعر سهم مجموعة سامبا المالية 1.1 % بينما زاد سعر سهم البنك السعودي للاستثمار 0.6 % مع إتمام البنك شراء حصة نسبتها 7.5 % في البنك من جيه.بي مورجان الدولية للتمويل مقابل 759.3 مليون ريال (202.5 مليون دولار) أو ما يعادل 13.50 ريال للسهم.



وارتفع أيضا سعر سهم مجموعة الطيار للسفر 6.2 % ليصعد بقوة لليوم الثاني بعد أن قالت الحكومة إنها ستطبق نظاما للتأشيرات السياحية للمناسبات الخاصة، في تحرك نحو تطوير القطاع السياحي.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عنج 14632 نقطة مع ارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي 1.6 % وقفز سعر سهم شركة الحديد والصلب المصرية 2.8 % بعد أن قالت الشركة إنها وقعت عقدا لبيع خردة حديدية إلى شركة حديد المصريين.



