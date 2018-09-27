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اقتصاد وأسواق
ندوة بالجامعة الأمريكية لتطبيق نظام الدخل الشامل من أجل العدالة الاجتماعية
الخميس 27 سبتمبر 2018 09:09 م
الجامعة الأمريكية
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عمال
مها أبو ودن
دعت ندوة نظمها مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية، إلى تطبيق نظام الدخل الشامل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للتعريف الذى اعتمده المشروع فإن الدخل الأساسى الشامل عبارة عن مبلغ نقدى ثابت يتم منحه لكل المواطنين بشكل ثابت ودون أى شروط، وسواء كان هذا المواطن من أصحاب الدخول أم لا.
قال الدكتور فيليب فان باريجيس، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الكاثوليكية لوفان ولوفين واكسفود، إن تطبيق نظام الدخل الأساسى الشامل يختلف عن تطبيق أنظمة الدفع النقدى المشروط كبرامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لأنه نظام غير مشروط.
وعرضت الندوة تقريرًا لصندوق النقد الدولى يؤكد أن نصيب الفرد المصرى من الدخل الأساسى الشامل يبلغ 725 جنيهًا، وهو ما يجعل أمام الحكومة لتطبيق هذا النظام أحد 3 سيناريوهات، الأول منح جميع المواطنين مبلغًا سنويًّا قيمته 725 جنيهًا، وهذا السيناريو بحسب المشروع يخفض معدلات الفقر واللا مساواة بنحو 10.4% ويكلف الدولة نحو 3.5% من الناتج القومى.
أما السيناريو الثانى فهو منح الأطفال ومن دون سن الـ17 عامًا نفس المبلغ سنويًّا، وهذا السيناريو يخفض معدلات الفقر واللا مساواة بنحو 5.6% ويكلف الدولة 1.3% من الناتج المحلى.
والسيناريو الثالث يقضى بمنح الأطفال وكبار السن فوق 65 سنة نفس المبلغ سنويًّا، حيث يخفض هذا السيناريو معدلات الفقر واللا مساواة بنحو 6.1% ويكلف الدولة نحو 1.5% من الناتج القومى.
فى السياق نفسه قال الدكتور فيليب إن الدول لنامية أحوج إلى تطبيق نظام الدخل الأساسى الشامل لتقليل الفجوة الكبيرة بين الدخول والتى تفرض حالة من عدم العدالة واللا مساواة.
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