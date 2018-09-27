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رياضة
الأهلي يقسو على النجمة برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس زايد
الخميس 27 سبتمبر 2018 08:41 م
الأهلي يقسو على النجمة برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس زايد
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الأهلي يقسو على النجمة برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس زايد
علي المصري
اكتفي فريق الكرة بالنادي الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في شِباك مضيفه النجمة اللبناني، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المدينة الرياضية، بالعاصمة بيروت، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتأهل اﻷهلي لدور الستة عشر من البطولة، وينتظر القرعة التي ستقام يوم 5 أكتوبر المقبل، في السعودية؛ لمعرفة الفريق الذي سيلاقيه في ثمن النهائى.
سيطر الأهلي على مجريات اللقاء، منذ بدايته، وأسفرت السيطرة عن هدفٍ سجله التونسي على معلول، في الدقيقة 25، قبل أن يضيف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 35.
وأضاف وليد سليمان الهدف الثالث للأهلي، في الدقيقة 63، وأكمل محمد شريف أهداف فريقه بتسجيله للهدف الرابع في الدقيقة 76، قبل أن يقلص حسن محمد النتيجة للنجمة، في نهاية اللقاء بدقائق قليلة، لتنتهي المباراة بفوز اﻷهلي 4- 1.
النادي الأهلي
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