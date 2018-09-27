محافظ الجيزة من ناهيا: لن أسمح بفوضى الشوارع

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لن يتم السماح بأى تجاوزات أو عدم انضباط بما يسبب وجود فوضى بشوارع المحافظة، مشيرًا إلى أن الشارع يعد حقًّا أصيلًا للمواطن وسيتم تطبيق القانون على الجميع.





جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ بعدد من شوارع حى بولاق الدكرور وشملت ترعة عبد العال (1) ومصطفى مشرفة وترعة الزمر وناهيا.





وأضاف أنه تم الاتفاق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى بشارع ناهيا، بعد تعدد شكاوى المواطنين من فوضى الإشغالات والسيارات والباعة الجائلين مشيرًا إلى أنه سيتم إلزام باعة سوق ترعة الزمر بالوقوف داخل الباكيات المخصصة لهم.





وشدد راشد بمراجعة المساحات الموجودة أسفل الكبارى والمحاور والمستغلة من الأحياء وعدم السماح بوجود أى مواد قابلة للإشتعال كأنابيب البوتاجاز حتى لا تحدث أى أمور لا تحمد عقباها.





طالب المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة بإعادة تخطيط المنطقة المواجهة لوحدة مرور فيصل وتنظيم سيارات الأجرة ومنع التكدس المرورى ورفع السيارات المتهالكة والتوكتوك المخالف.





وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق ببدء إجراءات رصف محور ترعة عبد العال (1) لأهميته القصوى وتدبير التمويل اللازم.



