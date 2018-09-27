أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري

سيد بدر

قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 16.75% و17.75% للإقراض، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات المحللين وبنوك الاستثمار خلال الفترة الماضية الذين رأوا أن الوضع الحالي على المستويين المحلي والعالمي يشير إلى أن معدلات العائد الحالية مناسبة ولا تحتاج لتغيير.
البنك المركزى المصرى
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