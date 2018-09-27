البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 16.75% و17.75% للإقراض، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات المحللين وبنوك الاستثمار خلال الفترة الماضية الذين رأوا أن الوضع الحالي على المستويين المحلي والعالمي يشير إلى أن معدلات العائد الحالية مناسبة ولا تحتاج لتغيير.