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بنـــوك
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة
الخميس 27 سبتمبر 2018 08:02 م
البنك المركزي المصري
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المركزي يثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2017
البنك المركزي المصري
سيد بدر
قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 16.75% و17.75% للإقراض، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات المحللين وبنوك الاستثمار خلال الفترة الماضية الذين رأوا أن الوضع الحالي على المستويين المحلي والعالمي يشير إلى أن معدلات العائد الحالية مناسبة ولا تحتاج لتغيير.
البنك المركزى المصرى
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