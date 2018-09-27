تريد لاين تفتتح ثاني مركز لصيانة منتجات آبل‎





المال - خاص



أعلنت سلسلة متاجر "تريد لاين"، الموزع الرئيسي لمنتجات آبل داخل مصر، عن افتتاح ثاني مركز معتمد لصيانة منتجات آبل داخل مصر، ويقع داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر.



وصرّح إيهاب مدحت، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة "تريد لاين"، بأن مركز الصيانة الجديد يقع بالجانب الشرقي لمحافظة القاهرة ليتوازى مع الفرع الرئيسي بالجانب الغربي وتحديدا بمنطقة الشيخ زايد، بما يضمن التغطية الجغرافية المتكاملة لعملائنا داخل العاصمة.



من جانبه، قال أيمن مدحت، رئيس قطاع الصيانة والدعم الفني بشركة "تريد لاين"، أن مركز الصيانة الجديد تم تصميمه وفقا للمعايير القياسية التي تشترطها شركة آبل، ونمتلك حاليا أكثر من 40 مهندسًا متخصصًا لتقديم الدعم الفني لعملائنا داخل مصر، وسوف نعمل على مضاعفة هذا العدد خلال الفترة المقبلة".



وأشار إلى أن مراكز الصيانة التابعة لـ "تريد لاين" تتميز بتوفير أقصى سبل الراحة للعملاء، ليس فقط عملاء تريد لاين وإنما جميع عملاء أبل داخل مصر، حيث نقدم خدمة صيانة السوفت وير والهاردوير، بجانب تقديم عرض "استبدال خارج الضمان" والذي يتيح للعميل استبدال جهازه القديم بجهاز آخر جديد حتى لو كان خارج فترة الضمان، أو تعرض لمشكلة بسبب سوء الاستخدام.



وأوضح أنه يمكن الاستفادة من خدمات الدعم الفني عبر الهاتف، من خلال الرقم المختصر 19857 الخاص بشركة "تريد لاين".



وفي السياق ذاته، كشفت شركة "تريد لاين" عن خطة توسعاتها لتدشين متاجرها الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أعلنت الشركة عن افتتاح متجرها الجديد بمنطقة الزمالك، وهي من المناطق الحيوية والمميزة داخل القاهرة، بجانب افتتاح متجر جديد بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وهو الفرع الذي يساهم في خدمة المصطافين خلال أشهر الصيف، وشهدت تلك الفروع تقديم خصومات وعروض ترويجية مميزة بمناسبة الافتتاح.



ومن المنتظر أن تقوم الشركة بافتتاح متجرها داخل "مدينتي"، والذي سيخدم فئة عريضة من سكان الشروق والرحاب، بجانب قرب الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمتجر جديد بمول سان ستيفانو بالإسكندرية ليكون رابع متاجر تريد لاين بـ "عروس البحر المتوسط".

