تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات

عمر سالم

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بواقع 3 جنيهات، في نهاية التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم، على خلفية تراجع أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.