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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
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البنك
17.85
17.97
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البنك الأهلي المصري
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات
الخميس 27 سبتمبر 2018 07:24 م
الذهب 010
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انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد جنيهين
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عمر سالم
تراجعت أسعار الذهب في مصر، بواقع 3 جنيهات، في نهاية التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم، على خلفية تراجع أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 599 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 513 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 684 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4790 جنيهًا.
الذهب
أسعار الذهب
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