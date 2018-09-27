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المركزي: 32 بنكًا تقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
الخميس 27 سبتمبر 2018 07:43 م
خدمات الإنترنت
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خدمات الإنترنت
سيد بدر:
قال البنك المركزي المصري إن هناك نحو 32 بنكًا تقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت حتى سبتمبر 2018 بعد إصدار التعليمات المنظمة في نوفمبر 2014.
وأوضح في تقرير الاستقرار المالي أن الخدمات المصرفیة عبر الأنترنت، بالإضافة إلى كونھا أقل تكلفة وسھلة الاستخدام، فإنھا توفر السرعة للعملاء حیث یمكن للعملاء الدخول إلى حساباتھم الخاصة للاستعلام أو إجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان.
وأشار هذه الخدمة توفر الوقت والجھد، اعتمادا على ما أسهمت به تلك القواعد من رفع معدلات الحمایة وتقلیص احتمالات الأخطاء التشغیلیة، إذ أن تلك الضوابط تضمن خضوع كافة الخدمات المصرفیة الإلكترونیة لسلسلة دقیقة من الإجراءات ومراحل التدقیق للتأكید على سلامة المعاملات المصرفیة.
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