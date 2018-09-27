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ساويرس يرد على اتهامات سرقة فكرة مهرجان الجونة
الخميس 27 سبتمبر 2018 07:07 م
نجيب ساويرس
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نجيب ساويرس
أحمد صبرى
ردّ المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير وشريك منتجع الجونة، على ما تردّد أن رجلا يدعى خضير محمود نشر فيديو يؤكد فيه بالمستندات أن فكرة مؤتمر الجونة السينمائي فكرته الخاصة وعرضها على المهندس ساويرس ووافق عليها، وتم تأسيس شركة للمهرجان كان شريكًا فيها بنسبة الربع.
وأكد خضير، فى فيديو نشر على نطاق واسع، أن الصراع على الشركة كان بينه وبين شريك يُدعى عمرو منسى وبدعم من آل ساويرس استحوذ على الشركة وتم طرده.
وقال ساويرس، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: لست طرفًا فى هذا الخلاف، وفكرة مهرجان مش فكرة خاصة وعرضت عليه مرارًا وكنت ناوى أعملها فى شرم الشيخ، والشركة المنظمة ردّت عليه.
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