ساويرس يرد على اتهامات سرقة فكرة مهرجان الجونة

أحمد صبرى

ردّ المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير وشريك منتجع الجونة، على ما تردّد أن رجلا يدعى خضير محمود نشر فيديو يؤكد فيه بالمستندات أن فكرة مؤتمر الجونة السينمائي فكرته الخاصة وعرضها على المهندس ساويرس ووافق عليها، وتم تأسيس شركة للمهرجان كان شريكًا فيها بنسبة الربع.