عامر جروب تتقدم للبورصة بملف زيادة رأس المال المرخص به

رجب عز الدين









قالت إدارة البورصة المصرية إن مجموعة عامر القابضة تقدمت إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به، وجارٍ فحصها واستكمالها؛ لعرضها على لجنة القيد.





وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، كما تقدمت بتعديل القيمة الاسمية لأسهم رأسمال الشركة المصدر البالغ 1 مليار جنيه من 0.20 جنيه للسهم الواحد إلى 1 جنيه للسهم الواحد.



