EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
عامر جروب تتقدم للبورصة بملف زيادة رأس المال المرخص به
الخميس 27 سبتمبر 2018 06:57 م
مجموعة عامر جروب القابضة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
باستثناء عامر جروب.. سيطرة شرائية على تعاملات المسؤولين بالبورصة
مستثمر يقلص حصته فى عامر جروب ببيع 658 ألف سهم
إرجاء البت في تظلم "عامر جروب" ضد وقف التحكيم مع "إنترادوس"
«إنترادوس» السورية تبدأ إجراءات تصعيدية ضد «عامر جروب» نهاية يوليو
مجموعة عامر جروب القابضة
رجب عز الدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن مجموعة عامر القابضة تقدمت إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به، وجارٍ فحصها واستكمالها؛ لعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، كما تقدمت بتعديل القيمة الاسمية لأسهم رأسمال الشركة المصدر البالغ 1 مليار جنيه من 0.20 جنيه للسهم الواحد إلى 1 جنيه للسهم الواحد.
ووافق مجلس إدارة المجموعة، فى وقت سابق، على تعديل القيمة الاسمية للسهم بتجميع 5 أسهم من رأس المال لتصبح سهمًا واحدًا، ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد التعديل 1.003 مليار جنيه موزعًا على 1.003 مليار سهم بقيمة اسمية 100 قرش.
عامر جروب
البورصة المصرية
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
أخبار البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا